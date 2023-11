Mara Venier non sta bene. Ad annunciare la notizia è stata lei stessa sui social. Salta la puntata di “Domenica In” prevista per oggi. La conduttrice dovrà prima rimettersi e poi potrà tornare al timone del programma. I fan nel frattempo sono in ansia per le sue condizioni di salute. (Continua…)

Mara Venier non sta bene

La conduttrice televisiva Mara Venier purtroppo non è nelle migliori condizioni. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social. I fan sono in ansia per le sue condizioni di salute e nel frattempo dovranno rinunciare alla puntata di “Domenica In”. Il programma, infatti, non può andare in onda, visto che la conduttrice deve restare necessariamente a casa. Brutta notizia per il pubblico di Rai 1 e per tutti i fan di Mara Venier. (Continua…)

Mara Venier ha contratto il Covid-19

La famosa conduttrice televisiva ha contratto il Covid-19. Il virus, come sappiamo, non è mai andato via dal nostro paese e con l’arrivo dell’autunno è aumentata anche la diffusione e di conseguenza i contagi. Mara Venier l’ha beccato e adesso dovrà restare a casa per un po’ di tempo. Salta di conseguenza la puntata odierna di “Domenica In”, famoso contenitore televisivo condotto dalla Venier su Rai 1. La Rai ha annunciato che al posto della puntata prevista per oggi andrà in onda un “best of” del programma con le migliori interviste. (Continua…)

Come sta

Grazie all’intensa campagna vaccinale, oggi il Covid-19 è stato sicuramente indebolito rispetto a qualche anno fa. Possiamo dire, dunque, che il virus oggi somigli ad una forte influenza. Sono diminuiti notevolmente, infatti, i ricoveri in sala intensiva. Anche la Venier pare abbia i sintomi di una forte influenza e necessita solamente di riposo a casa. Siamo sicuri che nei prossimi giorni la conduttrice tornerà più forte di prima. Il pubblico attende il suo ritorno al timone del programma domenicale.