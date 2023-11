Walter Nudo, classe 1970, è un attore televisivo. Nel 1998 ha debuttato nel mondo delle seire tv entrando nel cast di Beautiful. Nel 2003 è stato il vincitore della prima edizione del reality L’Isola dei Famosi con l’87% di preferenze. Sempre nel 2003 ha recitato nella soap opera italiana Un Posto Al Sole, per poi ottenere successivamente dei ruoli da protagonista in altre due note e durature fiction italiane: Incantesimo e Carabinieri. Nel 2018 ha vinto anche la terza edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Poi nel 2019 Walter Nudo ha detto addio alla tv e due anni dopo ha ribadito di non voler tornare a lavorare in televisione e di aver rifiutato molte proposte. Ecco cosa fa oggi per vivere. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Andrea Roncato, chi era e cosa fa oggi nella vita

Leggi anche: Elisa Claps, che fine ha fatto oggi il suo assassino

Leggi anche: “Grande Fratello”, ecco cosa farà Giselda dopo l’eliminazione dalla casa

Leggi anche: Le Ragazze di “Non è la Rai” a “Storie Italiane”: cosa fanno oggi Ilaria Galassi e le altre

Walter Nudo, ecco cosa fa e come vive oggi il vincitore de “L’Isola dei Famosi”

Nel 2019 Walter Nudo ha detto addio alla tv e due anni dopo ha ribadito di non voler tornare a lavorare in televisione e di aver rifiutato molte proposte. In un video su TikTok ha raccontato ai suoi fan la sua nuova vita: “Voglio rispondere alle tonnellate di messaggi che mi chiedono: ‘Ma cosa fai adesso che non fai più televisione? Cosa fai nella vita?’. Dopo tanti video ancora molti non l’hanno capito. Non ha importanza, lo spiego per bene adesso. Aiuto le persone. Ma chi aiuto? Aiuto le donne a comprendere l’uomo. Se vogliono un rapporto straordinario con loro. Se non lo vogliono per carità. Ma se vogliono un rapporto straordinario con l’uomo lo devono prima comprendere. Donne attenzione. Se voi vi lamentate e avete quelle tempeste emotive col vostro uomo e lui non reagisce e sta passivo. Non è un buon segno se non cerca di calmarti e farti capire che forse stai esagerando. Se non fa questo ed è passivo allora sta gettando la spugna e lo stai perdendo. E forse c’è già un’altra”.

Poi ha aggiunto: “Quando un uomo e una donna si separano, l’uomo soffre di più della donna. La donna ama idealisticamente e l’uomo ama realisticamente. Quindi vuol dire che in un rapporto un uomo amerà sempre di più la propria donna rispetto a quanto lei amerà lui. Ecco perché in una separazione lui soffrirà di più rispetto a lei. Quando un uomo ama una donna la ama come se fosse sua figlia, provvede a lei, pensa a lei, vuole proteggerla. La donna ama l’uomo come se fosse il suo genitore. Ora in natura noi siamo destinati a perdere i nostri genitori, ma non i figli.Ultimi studi dimostrano che le donne sono attirate da uomini che mettono loro paletti e limiti. Le donne sono molto attratte da un uomo che non cerca di compiacerle. Se stai con un uomo che ti dice sempre di sì allora la chimica va giù. Invece se stai con un uomo che non cerca di compiacerti e ti dice cosa e come, ti piacerà. Questo perché ti sentirai guidata e sentirai che lui è un leader e capirai che hai fatto la scelta giusta scegliendo lui”. (Continua a leggere dopo la foto)

“L’istinto dell’eroe”

Sempre attraverso il suo profilo TikTok, Walter Nudo ha dichiarato: “Ogni uomo ha bisogno di sentirsi l’Eroe della sua donna. E malgrado tutto, se ha un sentimento profondo per lei, la vorrà sempre proteggere. Anche dopo che hanno litigato ed è ancora arrabbiato. Anche questo è l’Istinto dell’Eroe che c’è dentro ogni uomo. Se vuoi che ti aiuti a sfruttare questo Istinto a tuo vantaggio e a diventare ai suoi occhi la donna più importante sulla faccia della Terra seguimi”. L’ex attore, dunque, si sarebbe dedicato ad aiutare le persone, dicendo decisamente addio alla sua vita sotto i riflettori.