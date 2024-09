L’amata coppia italiana verso il ‘sì’: spunta l’anello – Dopo la nascita della tanto attesa prima figlia la coppia nata al “Grande Fratello Vip” sarebbe pronta ad un altro grande passo. A testimoniare l’importante decisione un anello spuntato sui social. (continua a leggere dopo le foto)

L’amata coppia italiana verso il ‘sì’: spunta l’anello

“Ci sarò sempre per te e Camilla. Non c’è promessa più bella di questa. Grazie per l’uomo e il papà che sei. Grazie per questo bellissimo regalo inaspettato. Ti amiamo tanto”. Con queste parole Rosalinda Cannavò ha ringraziato pubblicamente su Instagram il compagno Andrea Zenga che nelle scorse ore l’ha sorpresa con un dono prezioso: un trilogy. (continua a leggere dopo le foto)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga verso il sì? L’anello fa sognare

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pronti al grande passo? L’omaggio di Andrea Zenga sembra essere legato alla nascita della piccola Camilla avvenuta lo scorso 7 settembre. Difatti, è tradizione che il padre faccia alla neo-mamma un dono per ringraziarla. Alcuni followers però hanno visto nel gesto qualcosa di più, una specie di promessa d’amore, in vista di imminenti nozze. Per i fan Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sarebbero prossimi alle nozze. (continua a leggere dopo le foto)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga verso il sì? Il significato del Trilogy

Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni per la coppia. Andrea Zenga è andato a tatuarsi l’immagine della manina della piccola Camilla, così da avere per sempre impressa sulla pelle l’emozione di essere diventato papà. Poi, con l’aiuto di un amico speciale, l’ex gieffino ha fatto una sorpresa alla sua compagna. Alla pettorina del loro cagnolino Chinu il giovane ha legato una misteriosa scatolina, abbinata ad un bigliettino che diceva: “Grazie per tutto quello che fai per noi”. All’interno della scatolina c’era un meraviglioso anello trilogy.

