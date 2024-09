Paola Marella e il tumore: i sintomi e le cause della malattia

Paola Marella, architetto e personaggio televisivo, è morta lo scorso sabato, 21 settembre 2024, a 61 anni, a causa di un tumore al seno. La diagnosi era arrivata nel 2011 e dieci anni dopo erano peggiorate le sue condizioni di salute fino al triste epilogo. Quali sono le cause e i sintomi più comuni per riconoscere questa malattia? (Continua dopo le foto)

Paola Marella morta a causa di un tumore al seno

Paola Marella, architetta e conduttrice di programmi di successo specialmente su Real Time, è morta a causa di un tumore al seno. Il volto di trasmissioni quali “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”, ha ricevuto la diagnosi nel lontano 2011. Poi, nel 2020, la scoperta di un nuovo nodulo che si era rivelato benigno. “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”, le parole della conduttrice. Di recente il tumore era tornato. (Continua dopo le foto)

Tumore al seno, le cause

Il tumore al seno è una malattia potenzialmente grave se non viene individuata e curata in tempo. La malattia consiste nella crescita di alcune cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne e acquisiscono la capacità di staccarsi dal tessuto che le ha generate per invadere quelli circostanti. Tutte le cellule presenti nel seno possono dare origine a un tumore ma nella maggior parte dei casi il cancro ha origine dalle cellule ghiandolari o da quelle che formato la parete dei dotti. Il cancro del seno viene diagnosticato principalmente con la mammografia e l’ecografia mammaria. Quando vengono identificati noduli o formazioni sospette, il medico può consigliare una biopsia. Quali sono i sintomi della malattia?

