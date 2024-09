Maltempo, la città italiana sott’acqua: blackout e treni bloccati

Varie. Una violenta ondata di maltempo ha colpito Roma, causando significativi allagamenti nelle zone di Ostia e dell’Eur. I disagi si estendono anche ai trasporti, con ritardi segnalati sui treni regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo. (Continua a leggere dopo le foto)

Maltempo a Roma: allagamenti e disagi nei trasporti

Una forte ondata di maltempo ha colpito Roma, con particolare intensità nel quadrante Sud-Ovest. A Ostia, si segnalano blackout e notevoli disagi, mentre la Cristoforo Colombo è allagata all’altezza del centro commerciale Euroma 2. Via Pontina e via Cristoforo Colombo risultano completamente bloccate in direzione del centro città. Molti automobilisti, impossibilitati a raggiungere la Capitale, hanno scelto di tornare verso il litorale.

Il racconto di un pendolare su Facebook: “Uscito un’ora e mezza prima di casa per cercare di evitare il traffico dovuto alla chiusura della laterale della Colombo. Questa è la situazione alle 06.45: fermi da prima del semaforo di Acilia”.

