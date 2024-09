Home | Boato nella notte, terremoto in Italia: tanta paura tra la popolazione

Boato nella notte, terremoto in Italia: tanta paura tra la popolazione – Torna a tremare la terra nel nostro paese, ma non deve stupire visto che l’Italia è ad alto rischio sismico. Il nostro territorio si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera periodicamente delle scosse. (continua a leggere dopo le foto)

Boato nella notte, terremoto in Italia: tanta paura tra la popolazione

Terremoto oggi nel Torinese. Nella notte di mercoledì 25 settembre 2024, i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno rilevato una scossa di terremoto con magnitudo 1.5, localizzata a circa tre chilometri a nord-est di Pinasca. Nonostante la scossa sia stata di bassa intensità, la superficialità dell’ipocentro ha provocato un boato avvertito dai residenti. Tante le persone che si sono svegliate per lo spavento e hanno manifestato il loro stato d’animo sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Terremoto oggi nel Torinese: ipocentro a Pinasca

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella notte di ieri, mercoledì 25 settembre 2024, con ipocentro a tre chilometri a nord-est dell’abitato di Pinasca, ad una profondità di nove chilometri. Come dicevamo, la magnitudo è stata di 1.5, quindi estremamente contenuta, ma vista la bassa profondità gli abitanti della zona interessata hanno avvertito come una specie di boato. Naturalmente non si sono registrati danni a persone o cose. (continua a leggere dopo le foto)

Terremoto oggi nel Torinese: boato sveglia i residenti in zona, la paura è stata tanta

Il comune più vicino all’epicentro è Cumiana, situato a circa dieci chilometri, con una popolazione di poco meno di 8mila abitanti, mentre la città di Pinerolo, con i suoi 35mila abitanti, dista un chilometro in più. L’evento sismico è stato monitorato dall’Ingv, che conferma l’assenza di ulteriori scosse successive e la natura contenuta del sisma.

