Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4.1 – Brutto risveglio per i cittadini di Trapani, a causa di una forte scossa di terremoto registrata alle 5 del mattino di oggi, sabato 21 settembre 2024. La magnitudo del sisma, secondo i dati di Ingv, è stata di 4.1 gradi. L’epicentro in mare è stato individuato a 15 chilometri a nord dell’isola di Levanzo, a una profondità di 1,2 km. (continua a leggere dopo le foto)

Terremoto a Trapani, scossa di magnitudo 4.1

Terremoto a Trapani. La scossa, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è avvenuta alle 5 del mattino di oggi, sabato 21 settembre 2024. L’epicentro, come dicevamo, è stato registrato a una profondità di 1,2 Km. Il sisma è stato avvertito anche a Marsala e Mazara del Vallo e nelle isole Egadi. Segnalazioni anche da Palermo. Secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente il terremoto a Trapani non ha determinato comunque danni a persone e cose. (continua a leggere dopo le foto)

Terremoto a Trapani, forte scossa alle 5 del mattino: tanta la paura

L’ipocentro del sisma, di magnitudo 4.1, è stato localizzato al largo delle Egadi, davanti la costa trapanese, a circa 1 chilometro di profondità. La scossa, di tipo ondulatorio, è stata avvertita distintamente dalla popolazione di Trapani e delle aree limitrofe. Molte persone si sono svegliate nel sonno. Ci sono state diverse telefonate ai vigili del fuoco allertati insieme alla protezione civile per la verifica di eventuali danni ad immobili.

