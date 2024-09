La Rai ha annullato il contratto con la giornalista ed ex inviata di di PiazzaPulita dopo le gravi accuse. “La direzione approfondimento chiarisce che non è mai stata avviata nessuna procedura formale di contrattualizzazione né, di conseguenza, emessa alcuna matricola“, ha precisato ieri Viale Mazzini. Lo schema “Filippo Facci” si è ripetuto.

Terremoto in Rai, la giornalista cacciata dopo le gravi accuse

La Rai ha annullato il contratto di Sara Giudice, giornalista ed ex inviata di PiazzaPulita, che avrebbe dovuto partecipare a “L’altra Italia”, il nuovo programma di Antonino Monteleone. È stato proprio il conduttore ex Le Iene a confermare a Carmelo Caruso del Foglio la notizia: “Mi è stato comunicato da Paolo Corsini […] che il contratto non può essere finalizzato“. Per l’editore non ci sono le condizioni di poter proseguire con il contratto. Sara Giudice è accusata con il compagno Nello Trocchia, di stupro di gruppo nei confronti di una collega. Un caso esploso nei giorni scorsi e verificatosi a fine gennaio 2023 sul quale pende la decisione del gip.

