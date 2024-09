Il politico ucciso a coltellate in casa: è caccia all’uomo

Il fornaio del paese, non vedendo l’uomo si è preoccupato ed è andato a casa sua per assicurarsi che stesse bene. Lì, la tragica scoperta. Il politico è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il medico legale ha constatato che l’uomo è stato ucciso, forse nella serata di martedì, 24 settembre 2024. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Omicidio Garzeno, trovato morto l’ex vicesindaco Candido Montini

Candido Montini, ex amministratore comunale di Garzeno e titolare di un negozio di alimentari, è stato trovato morto mercoledì 25 settembre 2024, nella sua abitazione nella piccola frazione di Catasco, sui monti della Valle Albano, sopra Dongo, nell’alto lago di Como. Il corpo è stato scoperto dal fornaio, che si era recato a casa sua, preoccupato perché ieri mattina non aveva aperto il negozio. L’uomo ha quindi lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e un medico legale. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio. (Continua dopo le foto)

Com’è morto Candido Montini

L’anatomo patologo ha appurato che Candido Montini è stato ucciso. L’uomo, 76 anni, è stato colpito da diverse coltellate all’addome e nella zona del collo. I carabinieri non hanno trovato alcun fendente o lama nelle vicinanze e nemmeno in casa. Secondo una prima analisi, pare che questi colpi gli sarebbero stati fatali, riporta Il Giorno. La morte, secondo una prima valutazione, potrebbe risalire già al giorno procedente o alla nottata, ma sarà l’autopsia a chiarire questi aspetti. Quali sono le prime ipotesi sul delitto?

