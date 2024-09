Paola Marella, la verità sulla morte: cos’è il male che l’ha colpita e i sintomi

Paola Marella, volto di Real Time, è morta lo scorso sabato, 21 settembre 2024. Nella giornata di ieri, martedì 24 settembre, il marito Domenico ha scritto un messaggio su Instagram per spiegare il vero motivo della scomparsa della famosa architetta. Paola Marella ha combattuto dapprima contro un tumore al seno, poi ha dovuto affrontare un’altra malattia, che purtroppo ha avuto la meglio su di lei. Il marito ha raccontato il percorso di Paola negli ultimi anni, per raccontare la sua forza, ma anche per ispirare tutte le persone che si trovano a combattere contro questo male. (Continua dopo le foto)

Paola Marella, le cause della morte: parla il marito Domenico

In una storia condivisa sul profilo Instagram di Paola Marella, Domenico ha spiegato che il tumore al seno era stato diagnosticato a Paola nel 2012 e che era guarita. Tuttavia poi, la donna ha dovuto affrontare un altro male, che ha scoperto nel 2021: un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. "Il 31 dicembre 2021 ha iniziato il primo ciclo di 38 chemioterapie in 24 mesi con la conseguente perdita totale dei capelli. A ottobre 2021 l'equipe medica che l'ha avuta in cura ha effettuato un intervento; successivamente ha eseguito diversi cicli di radioterapia e infine 8 cicli di terapia targhettizzata negli Stati Uniti con altrettanti viaggi di andata e ritorno intercontinentale. Dodici giorni fa, purtroppo, l'annuncio dell'ineluttabile", si legge. Cos'è l'adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico?

Cos’è l’adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico

Il pancreas è un piccolo organo che si trova nella zona dell’addome e si occupa della produzione di diversi ormoni. L’adenocarcinoma duttale è la forma più diffusa del tumore al pancreas ed è anche quella più aggressiva. Il sito dell’Istituto del Pancreas di Verona fa sapere che questo tipo di malattia è la quarta causa di morte di tumore nel mondo occidentale. “Metastatico” significa che le cellule tumorali si sono spostate in altre parti del corpo creando nuove masse tumorali chiamate metastasi. Il problema di questo tumore è che è molto difficile da individuare, soprattutto nelle fasi iniziali. I sintomi che un soggetto presenta sono comuni ad altre malattie. Quali sono?

