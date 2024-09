Ora solare 2024, ecco quando torna e cosa bisogna sapere. Siamo all’ultimo mese di ora legale e presto dovremo adeguarci al nuovo orario che ci porterà un’ora di luce in più al mattino. Vediamo nel dettaglio da quando tornerà ad essere valida l’ora solare e le conseguenze del cambio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Meteo, caldo estivo sull’Italia: punte di 35 gradi, ecco dove

Leggi anche: Meteo, temporali e forti venti con il ciclone Boris: è allerta in 10 regioni

Da ora legale a ora solare: ecco quando

A fine ottobre, più precisamente nella notte tra sabato 26 e domenica 27, tornerà l’ora solare. Alle 3 del mattino di domenica 27, sarà necessario spostare le lancette indietro di un’ora e questo ci permetterà di dormire un’ora in più. Tuttavia, il cambiamento principale verrà avvertito riguardo alle ore di luce della giornata. Alla sera diventerà buio prima, mentre la luce del mattino arriverà prima. Nel complesso quindi le giornate ci appariranno più corte. A questo si aggiunge il naturale accorciamento della fase di luce dovuto all’avvicinarsi dell’inverno.



Leggi anche: Bomba d’acqua in Italia, detriti e fango distruggono tutto: persone evacuate

Un’ora di luce in più.

Tuttavia, le ore di luce complessive continueranno a diminuire fino al solstizio d’inverno, momento in cui le giornate inizieranno lentamente ad allungarsi con l’inizio dell’inverno astronomico. L’ora legale tornerà invece in vigore domenica 30 marzo 2025, sempre alle 3:00 del mattino. Ma tornando al passaggio imminente di fine ottobre, 3B meteo, ha voluto approfondire ponendo l’attenzione sulle conseguenze del cambio dell’ora da legale a solare, che per alcuni più soggetti più sensibili, non è affatto indolore.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva