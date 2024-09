Meteo, caldo estivo sull’Italia: punte di 35 gradi, ecco dove

Settembre 2024 è stato decisamente insolito a livello di clima e temperature. Questo mese di transizione tra estate e autunno ci ha regalato un inverno anticipato: piogge, vento, allagamenti e temperature sotto la media. Dopo un inizio decisamente tragico, la fine di settembre porterà con sè grosse soprese e stando alle ultime previsioni meteo dovrebbe arrivare un miglioramento del tempo su tutta l’Italia. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, torna il caldo estivo sull’Italia con punte di 35°

L’autunno è iniziato in Italia con un contesto di grande instabilità meteorologica, però stando alle prossime previsioni meteo sul nostro Paese dovrebbe tornare temporaneamente il caldo estivo. Nei prossimi giorni, 3BMeteo prevede tempo incerto al Norde condizioni di tempo stabile al Sud, in un contesto climatico che vedrà un generale aumento delle temperature. La profonda saccatura fredda si riassorbirà gradualmente nel weekend sul Mare del Nord ma il suo fronte più meridionale riuscirà comunque a transitare sul nostro Paese portando rovesci e temporali a carattere sparso. Il Sud, invece, “bollirà” con punte di 35° in Sicilia. Da domenica 28 settembre aria più fredda.

