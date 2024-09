Meteo, calano le temperature ma poi ritorna il sole: ecco quando

Dopo il caldo afoso di questa estate, sta arrivando un primo vero assaggio d’autunno. Già a partire da oggi, giovedì 12 settembre 2024, in molte regioni italiane arriverà una nuova ondata di maltempo che porterà ad una significativa diminuzione delle temperature. Un forte vento proveniente dal Mar della Norvegia è arrivato in Italia, in particolar al Nord, dove si stanno verificando forti rovesci e ci sarà anche un calo delle temperature. Nei prossimi giorni, il maltempo raggiungerà tutta la Penisola. Ma quando torna il sole? (Continua dopo le foto)

Meteo, le previsioni per giovedì 12 settembre 2024

L’ondata di maltempo invaderà prima il Nord, con piogge e temporali diffusi a est della Lombardia, a ovest dell’Emilia e di Triveneto. Potrebbero verificarsi fenomeni localmente violenti accompagnati da grandine e nubifragi. Temperature massime sono in calo e raggiungeranno valori tra i 19 e i 25 gradi. Il tempo sarà instabile anche al Centro con fenomeni possibili su Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio con temperature massime tra i 25 e i 28 gradi. Al Sud prevarrà il bel tempo ma le piogge sono in arrivo in serata in Molise e alta Puglia, con rovesci anche temporaleschi sull’alta Campania. In Sardegna meteo instabile con piogge e temporali in attenuazione da ovest in serata. (Continua dopo le foto)

Meteo, le previsioni per venerdì 13 settembre 2024

Nella giornata di domani il maltempo riguarderà il Nordest, ma le temperature saranno in netto calo con massime tra 16 e 21 gradi. Piogge al Centro, con temporali forti e grandine, specialmente sulle regioni adriatiche. Nelle regioni tirreniche si attendono schiarite in serata. Le temperature sono in calo e si aggirano tra i 18 e i 24 gradi. Prevalentemente sereno al Sud con qualche rovescio in serata su Molise e alta Puglia. In Sardegna in prevalenza soleggiato. Anche al Sud le temperature massime in calo, tra 20 e 25 gradi. Quando torna il bel tempo?

