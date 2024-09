Perugia, ragazza si suicida a 13 anni lanciandosi dal balcone. La città è ancora scossa per l’immane tragedia avvenuta nelle prime ore di ieri, mercoledì 11 settembre. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Perugia, tragedia all’alba

Una famiglia come tante, residente in un tranquillo quartiere alle porte di Perugia, è ora distrutta per una ragione difficile da credere. Quelle che sembravano normali tensioni tra genitori e figlia sono sfociate nel peggiore degli incubi. Tutto è avvenuto all’alba dello scorso mercoledì quando l’adolescente avrebbe dovuto svegliarsi per affrontare la prima giornata a scuola, in terza media, dopo il rientro estivo. (Continua a leggere dopo la foto…)

ragazza di 13 anni si suicida lanciandosi dal balcone

In base a quanto emerso finora e riportato da “Il Messaggero”, intorno alle 7 del mattino i genitori della ragazza di 13 anni si sono svegliati, ma non hanno trovato la figlia nel suo letto. Hanno subito notato con preoccupazione che la finestra della sua camera era aperta. Affacciandosi e guardando verso il basso, sono stati sconvolti dalla vista agghiacciante: il corpo della loro figlia era riverso sulla strada. La chiamata ai soccorsi è stata immediata, ma all’arrivo dei sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. «Mi sono affacciata e ho visto il lenzuolo sul corpo. Sapevo che c’era sotto lei, ma non ci volevo credere. Non ci posso credere. Non si può morire così alla nostra età», ha raccontato una coetanea al Messaggero.



