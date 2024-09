Home | Bomba d’acqua in Italia, paura per la popolazione: strade allagate e scuole chiuse

Bomba d’acqua in Italia, paura per la popolazione: strade allagate e scuole chiuse – Sono stati 95 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco per il maltempo che ieri sera, martedì 10 settembre 2024, ha colpito le province di Treviso e Venezia. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Sara e Andrea morti sul Monte Bianco: come li hanno trovati

Leggi anche: Terribile incendio in casa: uomo di 73 anni muore in pochi attimi

Bomba d’acqua in Italia, paura per la popolazione: strade allagate e scuole chiuse

Violenti temporali e grandinate si sono abbattuti soprattutto in provincia di Treviso. Caduti nell’arco di un paio d’ore oltre 135 millimetri di pioggia. Particolarmente colpita Nervesa della Battaglia, nello specifico le frazioni di Sant’Andrea e Sovilla. Decine gli scantinati e i negozi allagati, strade inaccessibili, come pure i canali esondati. Chiusa al traffico la strada Schiavonesca Marosticana che attraversa il centro di Nervesa. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Totò Schillaci, i sintomi del tumore al colon e come si previene

Leggi anche: Marito e moglie escono a funghi ma finisce nel dramma: lei muore così

Bomba d’acqua fa paura: maltempo tra Treviso e Venezia

Un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco. Mobilitata anche la protezione civile. Interessati anche i comuni di Giavera, Volpago e Montebelluna. Colpiti anche Conegliano e Susegana. Violenti temporali si sono registrati anche sul litorale, in particolare al Lido di Venezia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva