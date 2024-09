Marito e moglie escono a funghi ma finisce nel dramma: lei muore così

Dramma a Mezzoldo, il piccolo comune di 164 abitanti in provincia di Bergamo. Una donna di 71 anni è morta dopo essere precipitata per 30 metri in una scarpata. Lei e il marito erano usciti per una passeggiata in cerca di funghi, quando la giornata si è trasformata in tragedia. Cosa è avvenuto.(Continua a leggere dopo la foto…)

Dramma a Mezzoldo: coniugi vanno a funghi, ma lei scompare

Tutto è successo nella giornata di ieri, martedì 10 settembre. I coniugi erano uscita la mattina per cercare funghi nei boschi dell’Alta Val Brembana sopra al rifugio Madonna delle Nevi. A un certo punto, i due si sono separati, concordando di ritrovarsi al parcheggio dell’auto poco prima di mezzogiorno. Tuttavia, quando il marito è arrivato sul posto, lei non c’era. L’uomo ha provato a chiamarla più volte al telefono, ma senza successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il marito chiama i soccorsi

Dopo i vani tentativi di contattare la moglie al telefono (in zona le comunicazioni sono difficoltose), l’uomo ha cominciato a capire che qualcosa non andava prendendo la decisione di scendere al rifugio più vicino per chiedere aiuto. La centrale dei soccorritori di Soreu ha ricevuto la chiamata intorno alle 12.30 e si sono subito mobilitati allertando la delegazione orobica del Cnsas-soccorso alpino e i vigili del fuoco, che sono intervenuti anche con l’elicottero.

