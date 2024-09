Terribile incidente, furgone si schianta contro studio medico e va a fuoco

Camposampiero, provincia di Padova: il comune veneto è stato teatro di un incidente rocambolesco nel cuore della scorsa notte. Il sinistro, che ha visti coinvolti due veicoli, avrebbe causato il ferimento di tre persone oltre ad ingenti danni materiali. Vediamo nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Tragedia sulla A21 in direzione Brescia: ci sono vittime nello schianto

Leggi anche: Sara e Andrea morti sul Monte Bianco: come li hanno trovati

Camposampiero, incidente tra furgone e auto

Poco dopo le 4 di notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre, uno spaventoso incidente ha avuto luogo in via Borgo Padova a Camposampiero. Non era ancora arrivata l’alba quando un furgone che stava percorrendo il tratto stradale si sarebbe scontrato con un’altra automobile. Dopo questo primo impatto, il furgone avrebbe finito la sua corsa schiantandosi sulla facciata di un edificio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Terribile incendio in casa: uomo di 73 anni muore in pochi attimi

Leggi anche: Totò Schillaci, i sintomi del tumore al colon e come si previene

Il furgone si schianta contro un edificio e prende fuoco

Le foto impressionanti mostrano il furgone semidistrutto contro la facciata di una struttura che ospita uno studio medico di Camposampiero. Dopo lo schianto, il mezzo avrebbe preso velocemente fuoco, mettendo in grave pericolo il conducente. Scattato l’allarme, sul luogo sono giunti i soccorritori. I vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno domato l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alla struttura destinata a studi medici. Seppure l’intervento sia stato tempestivo, la facciata risulta pesantemente danneggiata dal fuoco e dal fumo oltre che dall’urto. Si parla infatti di danni da migliaia di euro. Purtroppo però, l’evento non ha causato solo danni materiali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva