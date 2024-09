Contromano sulla statale si schianta contro un camion: chi c’era alla guida

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore si è verificato un incidente mortale su una statale: scopriamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile incidente, furgone si schianta contro studio medico e va a fuoco

Leggi anche: Incidente in aeroporto, due aerei si scontrano prima del decollo (VIDEO)

Leggi anche: Tragico incidente in autostrada, Nicola muore giovanissimo

Leggi anche: Incidente di Nettuno, il dolore della gemella sopravvissuta

Incidente sulla statale 434 Transpolesana: morto un 80enne

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina 11 settembre 2024 sulla statale 434 Transpolesana, nei pressi dell’uscita di Vallese di Oppeano, in direzione Verona. Un furgoncino, guidato da un uomo di 80 anni, si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Purtroppo, il conducente del furgoncino è deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del Suem 118. Come riportato da Leggo, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, che aveva imboccato la strada contromano, ha impattato violentemente contro il camion. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, che aveva anche allertato l’elicottero per un possibile trasporto d’urgenza. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, ma non ha potuto evitare lo scontro. Le Forze dell’Ordine sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”