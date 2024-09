Incidente in aeroporto, due aerei si scontrano prima del decollo (VIDEO)

Incidente in aeroporto, due aerei si scontrano prima del decollo – Un Airbus della Delta Airlines ha urtato con l’ala la coda di un aereo più piccolo. L’incidente è avvenuto su una delle piste dell’aeroporto internazionale di Atlanta, in Georgia. Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Due aerei si sono toccati a bassa velocità sulla pista dell'aeroporto di Atlanta, negli Stati Uniti, causando danni seri al velivolo più piccolo che ha avuto la coda nettamente tranciata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se in un primo momento secondo l'agenzia Reuters ce n'erano.

Usa, incidente all’aeroporto tra due aerei di Atlanta prima del decollo

L’incidente in aeroporto è avvenuto in uno dei momenti di picco dei movimenti tra un Airbus A350 di Delta Air Lines in partenza per Tokyo e un CRJ-900 di Endeavor Air (sussidiaria di Delta) con destinazione LaFayette, Louisiana. Dettaglio questo, che come scrive «Il Corriere della Sera», fa capire quanto siano affollati gli aeroporti americani dopo la pandemia.

