Tragico incidente in autostrada, Nicola muore giovanissimo

Varie. Un tragico incidente si è verificato sull’autostrada A30, tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, con un bilancio drammatico di un morto e due feriti. L’incidente ha coinvolto un’automobile e un camion ed è avvenuto nella mattinata di ieri, causando notevoli disagi al traffico nella zona. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Incidente di Nettuno, il dolore della gemella sopravvissuta

Leggi anche: Incendio nel dormitorio di una scuola: morti diversi ragazzi

Tragico incidente sulla A30, Nicola Cucciniello muore a 29 anni

Nella notte tra sabato e domenica, un tragico incidente ha avuto luogo lungo l’autostrada A30, tra gli svincoli di Castel San Giorgio e Mercato San Severino. Il sinistro ha avuto un esito drammatico, con un morto e due persone ferite. La vittima è Nicola Cucciniello, un giovane di 29 anni proveniente da Solofra, in provincia di Avellino. L’incidente ha coinvolto una vettura e, secondo le prime informazioni, Cucciniello era uno dei passeggeri del veicolo.

Le due persone rimaste ferite includono il conducente dell’automobile e un altro passeggero. I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sta lavorando per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.



Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva