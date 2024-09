Maltempo in Italia, frana la montagna a causa delle piogge: persone evacuate

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2024, una frana ha invaso le strade del comune italiano. È solo uno dei danni del maltempo che ha colpito la zona negli ultimi giorni. Alcuni residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni, diventare inaccessibili a causa delle presenza di detriti. (Continua dopo le foto)

Frana a Gragnano a causa del maltempo

Paura nella notte appena trascorsa a Gragnano, nella provincia di Napoli. Acqua e detriti sono colati a valle dal monte Pendolo e hanno invaso alcune strade del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli della stazione di Sant'Antonio Abate, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini della Protezione Civile.

Evacuate 20 persone a Gragnano

I detriti colati dalla montagna hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la strada statale che conduce ad Agerola. Le strade, completamente inaccessibili, sono state interrotte per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità. Il sindaco di Gragnano, Aniello D’Auria, ha firmato una ordinanza di evacuazione per 20 persone (5 famiglie), tutte residenti in via Piana e via Sanzano, per precauzione. Lui personalmente ha accompagnato i residente che hanno quindi dovuto abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Che tempo è previsto nella giornata di oggi?

