Un fatto decisamente insolito è avvenuto in queste giorni in Inghilterra. The Sun ha pubblicato un video nel quale si vede una 31enne mettere in salvo la propria famiglia a seguito dell’incendio divampato nella sua abitazione di Eastbourne, East Sussex. A causarlo sarebbe stato un caricabatterie appena acquistato su Amazon per circa 20 euro. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione di quanto avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Il caricabatterie appena acquistato esplode, poi il dramma

Un caricabatterie per hoverboard è andato a fuoco, distruggendo la vita di un’intera famiglia. Come riporta Fanpage, citando il The Sun, Chelsea Fiekert ha spiegato di aver ricevuto il kit (di produzione cinese) alle 12:00 dello scorso 28 agosto e lo ha utilizzato solo per mezz’ora prima che divampasse l’incendio che ha distrutto la sua abitazione a Eastbourne, East Sussex, alle 21:40 dello stesso giorno. Nel video diffuso dal tabloid britannico si vede la donna che prova a salvare i propri figli e i suoi cani prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Dopo le dovute indagini, gli investigatori hanno già stabilito che l’incendio è stato causato dalla batteria al litio Tyzygmy Li-ion Charger venduta su Amazon a £ 20,99. Il sito ha già ritirato il prodotto dalla vendita.

