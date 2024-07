Aereo si schianta e prende fuoco durante il decollo: almeno 18 morti

L’aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un’unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L’aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell’atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. È utilizzato, nelle sue svariate forme, dimensioni e configurazioni, come mezzo di trasporto di persone, di merci e come strumento militare. In queste un aereo si è schiantato, prendendo fuoco durante il decollo: ecco una prima ricostruzione di quanto avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Nepal, aereo si schianta e prende fuoco: almeno 18 morti

Un aereo passeggeri si è schiantato questa mattina 24 Luglio 2024 durante il decollo nella capitale del Nepal, Kathmandu. Secondo la Polizia, almeno 18 persone sono morte nello schianto mentre il pilota è stato salvato. L’aereo della Saurya Airlines si è schiantato intorno alle 11:15 locali (le 7.30 italiane), hanno detto ile forze armate del Nepal. Il quotidiano Kathmandu Post ha riferito che a bordo c’erano 19 persone, compreso l’equipaggio. Il portale Khabarhub ha riferito che l’aereo ha preso fuoco dopo essere scivolato sulla pista. Il velivolo era in rotta verso Pokhara, importante centro turistico del Paese. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire che cosa sia successo davvero.

