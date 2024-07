Home | Atterraggio d’emergenza per l’aereo easyJet in Italia: cosa è successo

Un aereo della compagnia aerea EasyJet, partito da Malpensa e diretto a Bari, è stato costretto a un atterraggio di emergenza nella mattinata di oggi, lunedì 22 luglio.Il volo è decollato intorno alle 7.40 e dopo circa 30 minuti ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza

Atterraggio d’emergenza per l’aereo easyJet

Nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, il volo EJU3523 di EasyJet è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa. Il volo è decollato alle 7.40 di oggi ed era diretto a Bari. Dopo circa trenta minuti è dovuto rientrare allo scalo, quando più o meno si trovava all’altezza di Pesaro, all’altezza di circa 35mila piedi.

“Un problema tecnico“, ha spiegato un portavoce di EasyJet: “Il comandante ha effettuato un normale atterraggio in linea con le procedure operative standard“. Il problema in questione sembra essere di natura idraulica. (continua dopo la foto)

I passeggeri?

Per quanto riguarda i passeggeri che si sono visti costretti a rientrare in aeroporto, sono poi stati imbarcati su un aeromobile sostitutivo e sono partiti alla volta di Bari intorno alle 11:50. “La sicurezza di equipaggi e passeggeri resta sempre la principale priorità di easyJet che opera la propria flotta di aerei in conformità con le linee guida dei costruttori“, ha detto ancora la compagnia aerea. Fortunatamente non è successo nulla di grave e i passeggeri hanno solo subito un lieve ritardo.

Quello di oggi è l’ultimo, in ordine cronologico, di una serie di atterraggi di emergenza avvenuti negli ultimi giorni a Malpensa. La serie si è aperta martedì 9 luglio quando un Boeing 777 della compagnia Latam partito da Malpensa e diretto a San Paolo (Brasile) è stato costretto a ritornare a terra a causa di un tail strike.