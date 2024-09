Luca Salvadori, l’addio della fidanzata stringe il cuore: “Mi chiedo una cosa” – Una folla di persone si è ritrovata ieri a piazza di Santa Maria delle Grazie a Milano per i funerali di Luca Salvadori, il pilota di motociclismo che il 14 settembre ha perso la vita in un tragico incidente durante una gara su strada in Germania, a Frohburg. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Maltempo, la città italiana sott’acqua: blackout e treni bloccati

Leggi anche: Incidente prima di scuola, Alessandro muore a 17 anni

Luca Salvadori, l’addio della fidanzata stringe il cuore: “Mi chiedo una cosa”

Quel giorno assieme a Luca Salvadori c’era la fidanzata, Veronica Culcasi, che non è mai mancata ad un gara del compagno. Rientrò in Italia da sola, dedicandogli un post quella sera stessa, ed è tornata a scrivere su Instagram, poco prima dell’estremo saluto al 32enne. Parole le sue che hanno toccato il cuore di migliaia di fan del motociclista. (continua a leggere dopo le foto)

Luca Salvadori, le parole della fidanzata prima del funerale commuovono

“Mi chiedo continuamente dove tu sia, sai?”. Comincia così il lungo post di Veronica Culcasi. Ad accompagnare il doloroso messaggio un loro video. La giovane si rivolge direttamente al suo Luca: “In questi mesi mai una litigata, ho capito solo ora che lo sanno tutti che sei troppo buono. Finalmente però un po’ ce l’hai fatta a farmi arrabbiare, a farmi sentire quel vuoto che a tutti i costi hai voluto colmare, senza nemmeno saperlo. Da subito hai sgomitato e ti sei preso il tuo spazio nella mia vita, con quella determinazione che ho constatato solo nel tempo ti contraddistingue in ogni ambito”, ha proseguito.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva