Va a trovare la fidanzata dopo aver perso il papà, poi la tragedia: Fabio muore a 43 anni

Fabio Iezzi, 43 anni, si stava recando dalla fidanzata a Trapani per trovare conforto dopo aver perso il papà Luciano, ma poche ore dopo il suo arrivo, verso le 6 del mattino, ha accusato un malore che si è rivelato per lui fatale. Un destino beffardo ha portato via nel giro di pochi giorni sia lui che il padre. (Continua…)

Va a trovare la fidanzata dopo aver perso il padre e muore per un malore

Fabio Iezzi aveva da pochi giorni perso il padre Luciano. Un dolore terribile, che il 43enne aveva cercato di esorcizzare andando a trovare la fidanzata a Trapani, in Sicilia. Poche ore dopo il suo arrivo però, come raccontato i suoi amici, Fabio ha accusato un malore verso le 6 del mattino. La sua compagna ha immediatamente chiamato i soccorsi e i medici hanno tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco e il defibrillatore, ma ogni sforzo è stato vano. Dopo pochi giorni ha raggiunto il suo papà. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)