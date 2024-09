Precipita dal balcone davanti ai passanti: Angelo muore sul colpo – Un drammatico incidente si è verificato nel centro di Agrigento, dove Angelo Castellana, un medico in pensione di 71 anni, ha perso la vita dopo una caduta dal balcone della sua abitazione. L’uomo stava eseguendo dei lavori di manutenzione, tagliando alcune siepi, quando è precipitato. (continua a leggere dopo le foto)

Precipita dal balcone davanti ai passanti: Angelo muore sul colpo

Tragedia ad Agrigento. Un medico è morto dopo essere caduto dal terrazzo di casa sua mentre stava potando alcune siepi. La vittima, come dicevamo in apertura, si chiama Angelo Castellana, 71 anni. Il dramma si è consumato in via Matteotti, nel cortile Piano Sanzo, a pochi passi dalla centralissima via Atenea.

Medico cade dal balcone e muore: addio ad Angelo Castellana

La vittima era un ex dirigente di medicina legale e fiscale e aveva lavorato per anni presso l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, gli operatori del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del medico.

