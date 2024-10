Italia, ferrovie in tilt: mega ritardi e treni cancellati

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 6.30 attorno alla Capitale per una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali, registrano ritardi e cancellazioni.

Ferrovie in tilt a causa di un guasto

Guasto sulla linea ferroviaria fra la stazione Termini e la stazione Tiburtina. In entrambe le stazioni i tabelloni sono spenti e gli annunci vengono fatti solo tramite altoparlante da questa mattina intorno alle 6:30. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma le conseguenze si prevedono pesanti per i viaggiatori in tutta Italia, con cancellazioni e ritardi dei treni che arrivano fino a 120 minuti. Trenitalia sul suo sito informa che la circolazione ferroviaria è sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un “guasto alla linea”. I treni alta velocità, intercity e regionali “possono registrare ritardi” o essere cancellati. Tanti i commenti sui social degli utenti che stanno vivendo il disagio nelle due principali stazioni di Roma. (continua dopo la foto)

#Roma Termini questa mattina. Semplicemente, non sai da dove partirà il tuo treno. Ma puoi sempre salire su uno a caso e magari sei fortunato. pic.twitter.com/dBLoHK1JGG — Marco Cattaneo (@marcocattaneo) October 2, 2024

Treni cancellati

Sono al momento 24, secondo quanto riporta il sito di Trenitalia, i treni cancellati. Quindici regionali, 9 treni ad alta velocità e gli Intercity. Essendo Termini e Tiburtina dei nodi centrali sono interessate anche le altre stazioni e la rete dell’alta velocità di Roma e dunque al momento sono fermi tutti i treni che passano per la Capitale, come lungo la Cassia, la Cassia bis e il Grande Raccordo Anulare ad esempio, per raggiungere come alternativa in auto la stazione di Saxa Rubra. Ai banchi delle informazioni centinaia di persone in fila.

Trenitalia informa i viaggiatori che i tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto e ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Alcuni convogli sono rimasti fermi a metà strada. Sul portale ufficiale di Trenitalia è possibile leggere gli aggiornamenti in tempo reale, tra ritardi, modifiche e cancellazioni.