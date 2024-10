Quando tornano freddo e pioggia: le previsioni di Giuliacci

In meteorologia la previsione meteorologica o previsione del tempo è l’applicazione delle conoscenze della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell’atmosfera (tempo atmosferico) in un tempo futuro ed in una data località. La previsione meteo si effettua a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera (situazione), utilizzando poi la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l’evoluzione dell’atmosfera (prognosi) secondo varie possibili tecniche. In queste ore Giuliacci ha fatto le sue previsioni su Ottobre, spiengando agli italiani quando torneranno freddo e pioggia sul Nostro Paese. (Continua a leggere dopo le foto)

Previsioni Giuliacci: quando tornano freddo e pioggia

Sono arrivate in queste ore le previsioni di Mario Giuliacci per il mese di Ottobre. ll meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it ha spiegato a Fanpage come sarà il tempo nei prossimi giorni, quando arriveranno a partire da oggi, martedì 1 ottobre, piogge abbondanti da Nord a Sud con rischio nubifragi su alcune regioni e soprattutto ci sarà un importante ritorno delle temperature più fredde. Giuliacci ha dichiarato: “Avremo fino a metà ottobre un tipico tempo autunnale, molto piovoso e con temperature fresche, in particolare ci sarà entro il prossimo weekend un vero e proprio crollo termico in tutta Italia”.

