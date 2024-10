Malore improvviso, Anna trovata agonizzante a letto: muore a 17 anni

Aveva appena 17 anni Anna, quando la sua vita è stata stroncata da un malore improvviso. Una vita da coltivare, un percorso da costruire. Se n’è andata qualche giorno fa all’ospedale “Bufalini” di Cesena dove aveva subito un’operazione d’urgenza.

Anna Valentini ha lasciato questo mondi troppo presto e la causa è stata un malore improvviso. La giovane era stata trovata agonizzante a letto dai genitori, in preda ad una emorragia cerebrale che le è stata fatale. Immediata la chiamata al 118 e il trasferimento nella struttura ospedaliere “Bufalini” di Cesena. Per la giovane però non c’era nulla da fare. Nella giornata di ieri, (lunedì 30 settembre) la sua cittadina, Villanova, si è riunita per l’ultimo saluto. il babbo Davide, la mamma Lorena ha deciso di donare gli organi. Anna aveva anche un fratello, Francesco.

