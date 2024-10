Varie. Un tragico attacco si è verificato lunedì sera all’interno del centro commerciale Ludu International Commercial Plaza, dove un uomo di 37 anni ha accoltellato sia il personale che i clienti, causando la morte di tre persone e ferendo altre quindici. L’aggressore, di nazionalità cinese, è stato prontamente arrestato dalle forze di polizia, che sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente. La situazione ha generato panico tra i presenti, lasciando una scia di terrore e confusione all’interno del supermercato. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così violento. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Sport in lutto, addio a una vera leggenda: aveva 83 anni

Leggi anche: Incidente mortale sulla statale: macchina distrutta



Attacco al centro commerciale: accoltella clienti e personale

Attacco al centro commerciale: ci sono morti e feriti – Un attacco mortale ha scosso la serata di lunedì presso il Ludu International Commercial Plaza di Shanghai, dove un uomo armato di coltello ha aggredito clienti e personale, provocando la morte di almeno tre persone e lasciando quindici feriti. L’aggressore, un 37enne di origine cinese con il cognome Lin, è stato arrestato immediatamente dalle forze di polizia, che sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente. La scena è stata descritta come terribile, con molti testimoni in stato di shock per la violenza inaspettata che ha caratterizzato l’attacco all’interno del supermercato. Le autorità stanno ora indagando sulle motivazioni dietro a questo gesto violento.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva