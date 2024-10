Incidente mortale sulla statale: macchina distrutta

Ennesimo incidente mortale sulle strade. Questa volta a perdere la vita è una donna di 41 anni. Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 30 settembre, intorno alle 18.30, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 in agro di Campomarino, in prossimità dell’area di servizio Tir Molise.

Incidente mortale sulla statale

Tragedia ieri pomeriggio lungo la Statale 16 al km 555 all’altezza di Campomarino, dove una donna di 41 anni, residente a Chieuti, ha perso la vita. Intorno alle 18.30, per motivi ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un Tir proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento e la donna è morta sul colpo. La 41enne si chiamava Valentina Corona, architetto. L’auto è completamente distrutta. (continua dopo la foto)

La vittima

Non c’è stato nulla da fare per Valentina Corona, architetto 41enne classe 1983 originaria di Chieuti che ieri pomeriggio era alla guida di una Lancia Y rossa quando si è scontrata contro un mezzo pesante. Nel violento impatto l’utilitaria ha terminato la corsa contro il guardrail, la conducente è deceduta sul colpo. L’uomo alla guida del tir, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigile del fuoco, un’ambulanza del 118, i volontari della Misericordia, i carabinieri e la Polizia Stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire se ci siano stati fattori esterni che possano aver contribuito alla tragedia.