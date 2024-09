Lite in famiglia degenera e finisce nel dramma: cos’è successo

I vicini hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito delle urla provenire dall’appartamento accanto. La tragedia si è consumata intorno alle 19 di ieri, domenica 29 settembre 2024. Tutto ha avuto inizio da una lite in famiglia che è presto degenerata. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per evitare il dramma. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda. (Continua dopo le foto)

Omicidio Ciampino, donna di 64 anni uccide il fratello a coltellate

Il dramma si è consumato in un’abitazione situata al numero 68 di Viale Kennedy, a Ciampino, alle porte di Roma. Un uomo di 67 anni stava preparando la cena quando ad un certo punto sarebbe esplosa una lite con la sorella. Lo scontro sarebbe degenerato con la donna che avrebbe afferrato un coltello, colpendo il fratello. Le urla provenienti dall’appartamento hanno fatto preoccupare i vicini, che hanno chiamato i carabinieri. Al loro arrivo purtroppo l’uomo era senza vita. (Continua dopo le foto)

La ricostruzione della vicenda

I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e della tenenza di Ciampino sono giunti sul posto e ora stanno indagano sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, pare che Amelia Tufano, dopo una lite con il fratello Pasquale, avrebbe impugnato un coltello da cucina aggredendolo e colpendo più volte all’addome e alla schiena. L’uomo quindi sarebbe caduto esanime sul pavimento della cucina in un lago di sangue. I medici del 118 arrivati sul posto non hanno potuto salvargli la vita. Sembra che il fratello minore, di 60 anni, che viveva nella villetta accanto insieme alla moglie, sia intervenuto per difendere Pasquale e sia stato ferito. In casa in quel momento, in un’altra stanza, c’era anche l’anziana mamma allettata, che non si sarebbe resa conto di ciò che stesse succedendo.

