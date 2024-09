Andrea Capone, l’ex calciatore trovato morto: cosa si sa sulle cause

Andrea Capone, è giallo sulla morte dell’ex calciatore trovato senza vita in una stanza d’hotel di Cagliari nella mattinata di ieri, domenica 29 settembre. Cosa è emerso finora sulle cause del dramma. (Continua a leggere dopo la foto…)

Addio all’ex calciatore del Cagliari

Il mondo del calcio è ancora scosso dopo la notizia della morte di Andrea Capone, il giocatore classe 1981 noto per la sua carriera nel Cagliari. L’ex centrocampista rossoblù si era ritirato nel 2014 dopo anni di successi nella sua squadra del cuore. Nel corso degli anni, inoltre, ha militato nel Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana.

Tuttavia, il Cagliari è sempre stato il suo punto di riferimento e ora la città e i tifosi sono in lutto per la sua scomparsa avvenuta a soli 43 anni per quello che sembra essere stato un incidente. In queste ore di cordoglio, gli agenti di polizia continuano a ricostruire la dinamica per cercare di dare risposte a punti ancora oscuri. Dati alcuni dettagli d’ombra, infatti, la morte di Capone si configura come un giallo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Andrea Capone, il mistero sulla morte: prevista l’autopsia

Le circostanze che hanno portato alla morte di Andrea Capone sono ancora da chiarire. L’ex calciatore è stato trovato senza vita nella mattina di d ieri nella sua stanza d’hotel a Cagliari, con una ferita evidente alla testa. Oggi, lunedì 30 settembre, sarà eseguita l’autopsia sul corpo e si prevede che saranno acquisiti anche i filmati delle telecamere di sicurezza dell’albergo dove l’ex giocatore è stato trovato esanime. Tuttavia, sono già stati resi noti alcuni dettagli che riguardano le ultime ore di Capone: è trapelato cosa avesse fatto la sera prima e il motivo per cui si trovasse nella stanza d’hotel. Emerge poi un’ipotesi sulla ferita alla testa, ma tutto andrà confermato dopo i risultati degli esami autoptici e la visione del materiale acquisito.

