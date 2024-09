Home | Tragico incidente in autostrada: Alessia e Vincenzo muoiono giovanissimi

Ancora un tragico incidente in autostrada. Il bilancio è gravissimo. Il sinistro ha causato ben due morti e sono entrambi giovanissimi. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale, ma sembra che l’auto in cui si trovavano i due giovani abbia sbandato per poi essere urtata violentemente da un’altra auto. (Continua…)

Tragico incidente in autostrada: due morti

