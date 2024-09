Fedez, scatta l’arresto per il suo bodyguard: cos’ha fatto – Ultras di Inter e Milan, sgomintati i clan dalle forze dell’ordine. Decine di arresti nelle scorse ore, tra le accuse: associazione a delinquere, pizzo sui biglietti, estorsione sul catering. In cella anche Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez, rapper ed ex marito di Chiara Ferragni. (continua a leggere dopo le foto)

Christian Rosiello, chi è il “bodyguard” di Fedez e perché è stato arrestato

Tra i destinatari delle 19 misure cautelari, tra carcere e domiciliari, nell’inchiesta di Polizia e Guardia di Finanza che ha “azzerato i vertici delle curve” di Inter e Milan ci sono Luca Lucci e Renato Bosetti, il primo capo della curva milanista, il secondo neo guida della curva nord interista dopo l’arresto di Andrea Beretta per l’omicidio di Antonio Bellocco. Ordinanza in carcere anche per Christian Rosiello, noto per essere il bodyguard di Fedez, perché coinvolto nel presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. Le indagini dei pm antimafia Paolo Storari e Sara Ombra, coordinati dal procuratore Marcello Viola e dall’aggiunta Alessandra Dolci (scrive La Stampa), sono partite dall’omicidio dell’ex leader della Curva nerazzurra, Vittorio Boiocchi, freddato sotto casa a colpi di pistola la sera del 29 ottobre del 2022, per poi allargarsi. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras di Inter e Milan e i reati connessi al giro d’affari legato al contesto calcistico. Tra le accuse più pesanti: pizzo sui parcheggi ed estorsioni sui biglietti. (continua a leggere dopo le foto)

Arrestato Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez

Christian Rosiello è tra i più attivi della Curva Sud del Milan. È allenatore di kick boxing e di fitness. In passato ha fatto parte dell’A.S.D. Boxe Bollate, partecipando a diverse gare. Lui e Fedez si conoscono da qualche tempo, ma da quando il rapper si è allontanato dalla moglie, lo segue come un’ombra. A maggio scorso fuori dal Tribunale di Roma, Fedez si è presentato al processo contro il Codacons scortato davanti alle telecamere proprio da lui. Rosiello sarebbe stato assunto come bodyguard dal cantante con un regolare contratto di lavoro. Stando alle indagini, c’era anche lui al The Club, la sera della rissa contro Cristiano Iovino, il personal trainer che lo scorso aprile sarebbe stato picchiato in una specie di spedizione punitiva davanti a casa sua in via Traiano a Milano.

