Home | Cinema in lutto, ci lascia per sempre un mito

Il famoso attore è morto lo scorso giovedì, 26 settembre 2024, all’età di 76 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in un comunicato rilasciato dal suo manager, nel quale spiega che l’artista è morto a causa di una malattia. La sua carriera è durata oltre cinquant’anni, durante i quali l’attore ha recitato in più di 200 progetti, tra film e serie tv. Memorabile il suo ruolo nel famoso poliziesco. (Continua dopo le foto)

John Ashton è morto, addio al detective Taggart di “Beverly Hills Cop”

È morto John Ashton, l’attore che ha interpretato in modo memorabile il detective John Taggart nei film Beverly Hills Cop. Ashton è scomparso all’età di 76 anni a Fort Collins, in Colorado. È stata la sua famiglia ad annunciare la tragica morte dell’attore, tramite un comunicato rilasciato dal suo manager, Alan Somers. “John lascia un’eredità fatta di amore, dedizione e servizio al prossimo. Il suo ricordo resterà prezioso nella mente della moglie, dei figli e dei nipoti, ma anche di suo fratello, delle sue sorelle, della sua famiglia e di tutti coloro che ha amato. L’impatto di John nel mondo sarà ricordato e celebrato dalle generazioni che verranno”, si legge nel comunicato. Alan Somers ha fatto sapere a TMZ che John Ashton “è morto serenamente dopo una breve battaglia contro il cancro”. (Continua dopo le foto)

La carriera di John Ashton

La carriera di John David Ashton è durata oltre cinquant’anni. Il ruolo che più di tutti lo ha reso celebre è stato quello del burbero sergente Taggart nei film Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (1984) e Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills II (1987) con Eddie Murphy. Nella sua lunga carriera, John Ashton è stato un volto in film come Prima di mezzanotte, Un lavoro da grande e Gone Baby Gone. È anche comparso in varie serie tv: Dallas, A-team e Law & order. Il suo ultimo ruolo risale proprio a quest’anno.

