Auto finisce contro albero: una famiglia spezzata per sempre – L'intera comunità di San Severo è sconvolta dalla tragica morte di Lucia Salcone, vittima di un terribile incidente avvenuto nella notte sulla strada per Castelnuovo della Daunia. L'auto su cui viaggiava è stata avvolta dalla fiamme dopo l'impatto con un albero.

Auto finisce contro albero: una famiglia spezzata per sempre

Lucia Salcone è morta nell'incidente che si è verificato nella serata di ieri, venerdì 27 settembre, lungo la strada provinciale 13 che da San Severo porta a Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia. Ferito il marito, che era alla guida, il quale sarebbe rimasto ustionato dopo aver provato a salvare la moglie. La 47enne è morta infatti carbonizzata.

Auto finisce contro albero: morta carbonizzata 47enne

Il terribile incidente è avvenuto intorno all’una della notte. L’auto, una Fiat 500, con a bordo la coppia stava procedendo lungo la SP 13, in direzione Castelnuovo della Daunia, quando è uscita di strada per cause ancora da accertare ed è finita contro un albero. Il mezzo ha preso fuoco e in breve tempo le fiamme hanno avvolto l’intero abitacolo del veicolo.

