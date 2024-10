Home | Terribile tragedia: muore carbonizzata in un incidente in auto, poi lo spaventoso sospetto

Varie. Terribile tragedia a Foggia: muore carbonizzata in un incidente d’auto – Sviluppi significativi nelle indagini riguardanti la morte di Lucia Salcone, la 47enne di San Severo tragicamente deceduta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre sulla provinciale 13, che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Maltempo, la città distrutta dall’uragano: 600 persone disperse

Leggi anche: Pierina Paganelli, la nuora Manuela rompe il silenzio

Terribile tragedia: Lucia Salcone morta carbonizzata in un incidente d’auto a Foggia

Terribile tragedia: Lucia Salcone morta carbonizzata in un incidente d’auto a Foggia – È stata disposta l’autopsia sul corpo di Lucia Salcone, la 47enne di San Severo deceduta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre sulla provinciale 13, che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia. La donna si trovava a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito quando, per motivi ancora da chiarire, il veicolo è uscito di strada, schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato così violento che l’auto ha preso fuoco.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva