Mamma va a fare la spesa mentre casa va a fuoco: poi l’agghiacciante scoperta sui figli – I suoi quattro figli sono morti nell’incendio scoppiato a Sutton, nel sud di Londra, nel lontano dicembre 2021. Adesso Deveca Rose, accusata di omicidio colposo e abbandono di minore, è stata condannata per quella immane tragedia. Di seguito tutti i dettagli sull’accaduto. (continua a leggere dopo le foto)

Deveca Rose, accusata di omicidio colposo e abbandono di minore, è stata condannata, a seguito dell’incendio in cui hanno perso la vita i suoi figli tre anni fa. La Old Bailey l’ha invece assolta dall’accusa di crudeltà sui minori. Il giudice Mark Lucraft ha rinviato la sentenza al 15 novembre e, fino a quel momento, ha concesso alla donna la libertà su cauzione. Stando alle prime ricostruzioni del procuratore Kate Lumsdon, i quattro bimbi (due coppie di gemellini di 3 e 4 anni) sono morti in un incendio “circondati da spazzatura ed escrementi”. Intorno alle 18:30 del 16 dicembre 2021, l’imputata li avrebbe lasciati da soli in casa per andare a fare la spesa in un punto vendita della catena Sainsbury’s, tra le più note del Regno Unito. (continua a leggere dopo le foto)

Mentre Defeca Rose stava uscendo, i vicini si sarebbero resi subito accorti che la casa stava andando in fiamme e avrebbero detto di aver “udito i bambini dentro”, ma “la porta era chiusa a chiave”. Così “un vicino ha sfondato la porta a calci, ma l’incendio aveva preso piede al punto che era impossibile entrare”, ha raccontato ancora una persona che abitava lì vicino. Sul posto sono prontamente arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono riusciti a tirar fuori i gemellini dall’inferno di fuoco e fiamme e a rianimarli. Putroppo però il loro intervento è risultato inutile: i piccoli sono stati dichiarati morti al nosocomio, come riportato dal «Guardian».

