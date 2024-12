Edoardo Bove, le prime notizie dall’ospedale: le sue condizioni dopo il grave malore in campo

Fiorentina, arrivano novità importanti e confortanti sullo stato di salute del centrocampista Edoardo Bove. A quanto è trapelato, il ragazzo avrebbe ripreso a respirare autonomamente mentre veniva trasportato in ambulanza, dopo il malore che lo ha colto al 15′ del primo tempo della partita fra i viola e l’Inter. In questo momento Bove si trova all’ospedale di Careggi, dove è costantemente monitorato. Con lui ci sono i dirigenti della Fiorentina.

Dall’ospedale di Careggi arrivano buone notizie su Edoardo #Bove, che aveva accusato un malore durante Fiorentina-Inter, accasciandosi al suolo privo di sensi: il centrocampista resta monitorato e sotto controllo, ma ha ripreso conoscenza e respira autonomamente. 🙏 pic.twitter.com/nnvIMHvaa8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 1, 2024

Sembrerebbe quindi che in una situazione che, comunque, rimane sempre seria e da seguire minuto dopo minuto, le ultime notizie che provengono siano confortanti per il giocatore. Vista la dinamica degli eventi, è importante usare il massimo della prudenza nel riferire le notizie. Secondo le ultimissime informazioni comunicate da Fabio Caressa su Sky Tv, sarebbero confermate le novità positive dopo il grande spavento iniziale.

Intanto da tutta Italia, sia da parte delle società di calcio sia dei tifosi, sono arrivati moltissimi messaggi di solidarietà per Edoardo Bove e per la sua famiglia. Il centrocampista si era accasciato al suolo al 15′ del primo tempo, subito dopo essersi allacciato le scarpe. Non si hanno ancora informazioni sulle cause del malore del calciatore. La partita, naturalmente, è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.

