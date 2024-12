Firenze, Edoardo Bove ha un malore in campo, partita sospesa. Portato in ospedale in ambulanza

C’era grande attesa per la sfida fra Fiorentina e Inter, entrambe seconde in classifica. Ma dopo un solo quarto d’ora di gara è accaduto un dramma terribile e imprevedibile: il centrocampista viola Edoardo Bove, durante una pausa per un check del Var, si è chinato per allacciarsi una scarpa ma, nel momento di rialzarsi, è crollato a terra esanime.

Fiorentina young player Edoardo Bove

His heart suddenly stopped on the pitch during the match against Inter and he was taken directly by ambulance to the hospital

Everyone in the stadium is affected by what happened a short while ago!#Fiorentina #InterMilan #football pic.twitter.com/0r4xNN9g6H — abdou (@GrabaRayn) December 1, 2024

Subito i giocatori delle due squadre si sono disposti intorno a Bove per proteggerlo dalle telecamere. La situazione del centrocampista viola è sembrata subito grave, tanto che i medici lo hanno caricato in ambulanza e portato in ospedale. La partita è stata subito sospesa ed è stato comunicato che non riprenderà. I calciatori delle due squadre al momento di uscire dal campo erano visibilmente scossi e molti dei compagni di Bove erano in lacrime. Siamo ora in attesa di notizie, sperando che il centrocampista viola possa riprendersi.

Leggi anche: