Kylian Mbappé, la crisi che spaventa tutti: “Ha bisogno di uno psicologo”

Kylian Mbappé, il giovane fuoriclasse del Real Madrid, sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua carriera. Dopo il suo trasferimento dalla Francia alla Spagna, il campione del mondo 2018 sta affrontando una fase di profonda difficoltà, che per molti esperti non riguarda solo gli aspetti tecnici o l’adattamento alla nuova squadra.

« Tous avec Mbappé » : la presse espagnole finalement au soutien de l’attaquant du Real Madrid

Le Parisien non ha dubbi: la causa principale del suo malessere sarebbe psicologica. Il giornale francese, con una lettura molto attenta e sensibile della situazione, sottolinea che Mbappé sta vivendo una vera e propria crisi interiore. Non è più l’uomo dalle movenze disinvolte e dalla sicurezza che aveva mostrato negli anni passati.

Al contrario, secondo il quotidiano, le sue espressioni facciali, il suo linguaggio del corpo e il suo silenzio mediatico parlano chiaro: Mbappé sarebbe tormentato, sprofondato in un abisso che lo rende irriconoscibile agli occhi degli osservatori più attenti.

MBappè, “la crisi è psicologica e durerà a lungo”

In uno dei passaggi più drammatici, Le Parisien scrive che il giocatore avrebbe bisogno di un aiuto psicologico. Fonti vicine a Mbappé parlano di un periodo estremamente difficile che potrebbe prolungarsi nel tempo. La sua difficoltà non è solo fisica o legata a problematiche tecniche, ma affonda le radici in una dimensione più intima e personale.

“Kylian sta attraversando un periodo doloroso, che purtroppo durerà a lungo”, affermano le fonti, suggerendo anche l’intervento di un supporto psicologico. Gli esperti parlano apertamente di depressione e burn-out, descrivendo un uomo segnato da un malessere profondo che sta compromettendo non solo il suo rendimento in campo, ma anche la sua serenità nella vita quotidiana.

