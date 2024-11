Ancelotti a rischio esonero, la posizione del tecnico del Real Madrid resta in bilico e ad ore potrebbe esserci una decisione dei vertici dei Blancos. Una sconfitta pesante quella subita dal Real Madrid per 2-0 contro il Liverpool nel quinto turno della fase a gironi della Champions League. Un risultato che mette i Blancos in una posizione precaria: occupano infatti la ventiquattresima posizione, l’ultima valida per accedere ai playoff, con appena 6 punti. Un dato che evidenzia il momento critico della squadra di Carlo Ancelotti, il cui futuro sulla panchina madrilena appare sempre più in bilico.

#DATO HISTÓRICO.



Por PRIMERA vez en TODA su HISTORIA el @realmadrid pierde 3 de sus 5 primeros partidos en una Fase de Grupos de la Champions League. pic.twitter.com/oR1s312duN — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) November 27, 2024

La crisi dei Blancos

La prestazione contro i Reds è stata la fotografia di un periodo complicato per il Real Madrid, che fatica a trovare continuità e identità in campo. Secondo quanto riportato da Marca, il presidente Florentino Pérez è visibilmente insoddisfatto, non solo per i risultati ma anche per l’atteggiamento mostrato dalla squadra. La pressione su Ancelotti è aumentata considerevolmente, e un incontro tra il tecnico italiano e Pérez è già stato fissato prima della prossima partita di campionato contro il Getafe.

Ancelotti, intervistato dopo la partita, ha dichiarato di avere ancora piena fiducia nella squadra e nelle sue capacità di reagire. Tuttavia, alcune fonti spagnole, tra cui Relevo, suggeriscono che la dirigenza stia seriamente valutando un possibile cambio in panchina.

Ancelotti a rischio esonero, il possibile sostituto

La situazione rimane delicata: il colloquio tra Pérez e Ancelotti sarà cruciale per capire se c’è ancora fiducia reciproca. Intanto, la pressione sulle Merengues è ai massimi livelli, con il rischio di un fallimento storico in Champions League, competizione che il club considera il proprio terreno naturale. Le prossime settimane saranno decisive per il destino di Ancelotti e per il Real Madrid, chiamato a dimostrare di essere ancora una delle squadre più temibili in Europa.

Intanto però, circola il nome di un possibile sostituto: il nome più caldo è quello di Santiago Solari, già avvicinato informalmente dalla dirigenza come opzione in caso di esonero. Solari non è certo un nome nuovo per i Blancos: inizia la sua carriera da tecnico nel 2013 come allenatore del Real Madrid Cadete, poi nel 2018 diventa tecnico ad interim per sostituire l’esonerato Lepotegui, per rimanervi poi fino al 2019 quando viene esonerato e sostituito da Zinedine Zidane. Insomma, sarebbe un ritorno in grande stile.

Leggi anche: