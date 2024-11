Arda Güler ed Endrick chiusi a Madrid, chi può prendere a gennaio i gioielli del Real

Arda Güler ed Endrick, il Real Madrid, pur essendo una delle mete più ambite per qualsiasi giovane talento, non garantisce sempre lo spazio desiderato per emergere, come dimostrano i due gioielli dei blancos. Güler ed Endrick sono ormai dei casi, pronti a scatenare le sirene del calciomercato.

Arsenal discute avec une star du Real Madridhttps://t.co/VQPkyPWkDS — Foot Mercato (@footmercato) November 21, 2024

Entrambi acquistati con grande entusiasmo e notevoli investimenti, stanno trovando limitate opportunità sotto la guida di Carlo Ancelotti. Güler, pilastro della nazionale turca, sta affrontando difficoltà a inserirsi in un reparto offensivo già affollato, con compagni come Mbappé che aggiungono concorrenza. La sua esperienza al Real si è rivelata sinora complicata, con presenze sporadiche e un minutaggio ridotto, mentre Endrick, arrivato più di recente dal Palmeiras, sta affrontando sfide simili con pochi minuti giocati nonostante un debutto promettente.

La situazione apre le porte a un possibile prestito per entrambi, con l’obiettivo di accelerarne lo sviluppo senza che il club rinunci a loro a lungo termine. Güler e Endrick sono sotto contratto fino al 2029 e al 2030, e il Real sembra incline a non cederli definitivamente. Tra i possibili club interessati, emergono la Juventus, la Roma e l’Arsenal: in particolare, quest’ultimo potrebbe replicare l’operazione fatta in passato con Martin Ødegaard, che si rilanciò grazie a un prestito prima di diventare una colonna dei Gunners.

Anche per Endrick si prospetta un futuro temporaneo lontano dal Real, con un possibile ritorno nella Liga al Valladolid o un’esperienza all’estero. La Juventus, pur interessata, potrebbe essere ostacolata dagli slot per extracomunitari già pieni, mentre la Roma appare particolarmente attenta alla situazione, alla ricerca di un vice-Dobkyk.

