Juventus, per sostituire Cabal spunta il nome di un talento argentino: l’indiscrezione

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono sostituire oltre a Bremer anche Cabal, infortunato di lungo corso: per questo sono alla ricerca di un difensore di piede mancino. Tra le occasioni di mercato, spiccano alcuni giocatori in uscita dal Lione: la squadra francese è costretta a vendere per rispettare i parametri finanziari Uefa e non rischiare la retrocessione in Ligue 2.

🚨 | La Juve suit de près Nicolas Tagliafico comme option pour remplacer Cabal, du moins en partie. En difficulté financière, l’OL pourrait être contraint de vendre pour éviter la relégation. L’Argentin pourrait partir pour un montant estimé entre 4 et 5 millions d’euros.… pic.twitter.com/dXkKlO63zx — Juve Zone (@JZoneFR) November 21, 2024

Tra i nomi sul mercato c’è Nicolas Tagliafico, terzino sinistro della Nazionale argentina con un profilo di grande esperienza. Il giocatore, che ha contribuito ai successi dell’Argentina, è stato recentemente proposto alla Juventus, suscitando l’interesse di Cristiano Giuntoli. Tagliafico, 32 anni e abile sia come terzino sinistro sia come difensore centrale grazie alla sua visione di gioco, potrebbe rivelarsi un elemento versatile per la rosa bianconera. Inoltre, Tagliafico possiede un passaporto italiano, il che evita complicazioni relative agli slot per extracomunitari.

Dal punto di vista economico, l’operazione è ritenuta sostenibile: il trasferimento potrebbe infatti concludersi per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Questa somma, unita all’esperienza internazionale del difensore e alla sua flessibilità tattica, rendono l’affare interessante e fattibile per il club torinese, che andrebbe così a rinforzare il reparto arretrato con un profilo di qualità e affidabilità .

