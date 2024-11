Juventus emergenza in attacco, per sopperire alla mancanza di alternative a Vlahovic spunta il nome di una vecchia conoscenza della Serie A. I bianconeri non devono solo pensare a rimpiazzare Bremer e Cabal in difesa, ma anche a risolvere l’emergenza in attacco. L’infortunio di Vlahovic con la Nazionale aggrava la situazione, considerando che Milik e Nico Gonzalez sono ancora indisponibili.

Thiago Motta, per affrontare le decisive sfide contro Milan e Aston Villa, sarà costretto a reinventare il reparto offensivo, adattando Weah o Yildiz come centravanti, seppur in versione “falsa punta”. Questa difficoltà ha spinto Cristiano Giuntoli a muoversi per rinforzi in vista del mercato di gennaio.

La #Juventus ripensa a #Schick 7 anni dopo il giallo delle visite medichehttps://t.co/ccCZuwC3zW — calciomercato.com (@cmdotcom) November 20, 2024

Secondo La Gazzetta dello Sport, un nome già noto ai bianconeri è tornato in auge: Patrick Schick del Bayer Leverkusen. Nel 2017, il suo approdo alla Juventus sfumò a causa di problemi legati alle visite mediche, spingendolo verso la Roma prima del suo trasferimento in Bundesliga. Attualmente, l’attaccante ceco non trova spazio sotto la guida di Xabi Alonso e sarebbe disposto a cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

La Juventus punta a un’operazione sostenibile, come un prestito o una formula flessibile che soddisfi il Leverkusen. Dal punto di vista economico, Schick si allinea ai parametri bianconeri e rappresenta un’opzione ideale per caratteristiche: tecnico, duttile e in grado di ricoprire diversi ruoli offensivi, da centravanti a seconda punta o trequartista. Una sorta di “Zirkzee 2.0”, versatile e adattabile alle esigenze tattiche. Tuttavia, l’accordo con il Bayer resta l’ostacolo principale per portare a termine l’operazione.

Leggi anche: