Calciomercato Juventus, c’è un nome nuovo per la difesa: la mossa di Giuntoli

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale per il mercato di gennaio, dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal. Tra i nomi papabili, oltre a Skriniar, Dragusin, Kiwior e Hancko e Badiashile, spunta Antonio Silva, giovane talento del Benfica. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Cristiano Giuntoli avrebbe già discusso del possibile trasferimento con l’agente del giocatore, Jorge Mendes.

L’interesse verso Silva nasce anche dal fatto che il giocatore è stato relegato in panchina nelle ultime tre partite di campionato: Bruno Lage, nuovo allenatore del Benfica dopo l’esonero di Roger Schmidt, ha infatti scelto di affidarsi al giovane Tomas Araujo in coppia con il più esperto Nicolas Otamendi al centro della difesa a quattro. Un sistema tattico simile a quello adottato da Thiago Motta, attuale tecnico della Juventus, renderebbe più agevole l’inserimento del portoghese nella squadra bianconera. La Juventus sarebbe interessata a un prestito con diritto di riscatto. Silva, classe 2003 e valutato circa 40 milioni di euro, è attualmente sotto contratto fino al 2027.

Antonio Silva è un giovane difensore portoghese, nato il 31 ottobre 2003, che milita nel Benfica. Cresciuto nelle giovanili del club, ha fatto il suo esordio con la prima squadra nella stagione 2022-2023, imponendosi rapidamente come uno dei talenti emergenti del calcio europeo. Dotato di fisico imponente e ottima tecnica difensiva, Silva si distingue per lettura del gioco e capacità di impostazione. Nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienza in competizioni europee, inclusa la Nazionale portoghese con cui ha messo a referto 17 presenze: il suo valore di mercato è in costante crescita, rendendolo un obiettivo per grandi club, tra cui appunto la Juventus.

Leggi anche: