Dragusin torna in Italia a gennaio? L’agente: “Ecco come stanno le cose”

Radu Dragusin, giovane difensore del Tottenham, è già un giocatore con una discreta esperienza nonostante la sua giovane età di 22 anni. È molto conosciuto nel campionato italiano, dove ha vestito le maglie di Juventus, Genoa e Salernitana e doce ha suscitato l’interesse di club come la stessa Juventus (dove è “sbocciato” da professionista) e Napoli, che hanno bisogno di rinforzi in difesa.

Radu Drăgușin's agent Florin Manea: "It’s an honour for Radu to be wanted by teams like Napoli and Juve, but at the moment they are just rumours.

“We are focused on Tottenham, he still has five years left on his contract.

"It's not easy to go to a top club and make an impact…