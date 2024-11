Calciomercato Juventus, i bianconeri devono sostituire i due infortunati di lungo corso Bremer e Cabal: nel mirino, oltre a Skriniar, anche un difensore del Chelsea. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il difensore del Chelsea Benoit Badiashile sarebbe stato individuato come uno degli obiettivi del calciomercato di gennaio della Juventus.

Il 23enne francese è entrato a far parte dei Blues nel gennaio 2023 e ha collezionato 18 presenze in Premier League la scorsa stagione sotto la guida di Mauricio Pochettino. Tuttavia nella stagione corrente è apparso solo una volta nella massima serie inglese, con Enzo Maresca che ha schierato quasi esclusivamente l’ex stella del Monaco nelle partite di Conference League e Carabao Cup. Wesley Fofana e Levi Colwill sono stati partner fissi nella difesa centrale, mentre Badiashile è stato protagonista di scontri di basso profilo insieme a Tosin Adarabioyo, Axel Disasi e Renato Viega. Tuttavia, potrebbe avere l’opportunità di trasferirsi in Serie A per aiutare la Juve a gestire una crescente crisi di infortuni.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Badiashile è incluso nella rosa dei possibili obiettivi di mercato della Juve per gennaio, con altre opzioni di riserva necessarie dopo i gravi infortuni al legamento crociato anteriore che hanno messo fuori gioco Gleison Bremer e, più di recente, Juan Cabal.

Le loro assenze lasciano Danilo, Federico Gatti e Pierre Kalulu come le attuali opzioni disponibili a disposizione dell’allenatore Thiago Motta, ma una mossa invernale potrebbe dare alla Vecchia Signora maggiore flessibilità in difesa.

Oltre a Badiashile, anche Milan Skriniar del Paris Saint-Germain, David Hancko del Feyenoord, Radu Dragusin del Tottenham, Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Joachim Andersen del Fulham sono stati indicati come potenziali obiettivi per l’inizio del 2025. Badiashile ha aiutato il Chelsea a vincere tutte e tre le partite della Conference League in questa stagione, nonostante la squadra sia uscita dalla Carabao Cup a ottobre con una sconfitta per 2-0 contro il Newcastle United a St James’ Park.

